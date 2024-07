Calciomercato: Napoli, Ora Osi va venduto! In un anno Osimhen si è deprezzato del 33%: ora il Psg offre “solo” cento milioni. Ma perché’ Adl ancora tentenna? Gli Arabi dell’Al Ahlil hanno già pronta l’intera clausola per avere il nigeriano, mentre da Parigi (il Psg) fanno la cresta e si sentono forti poiché’ Osi vuole almeno l’Europa. Chi sarà a spuntarla in questa diatriba di mercato tra patron e centravanti?

È chiaro che Adl era certo di avere in tasca già la clausola, ma la troppa convinzione ed il campionato non certo splendido del nigeriano, ne frena non solo i sogni premier del ragazzo, ma anche le casse del Napoli, quindi il mercato! Ora però c’è da prendere una decisione, Victor va venduto subito, vista anche la sua volontà a non voler restare, oppure si rischia un vero’ e proprio Harakiri in casa Napoli, con Adl ancora creatore del suo stesso horror!

Calciomercato: Napoli ora devi scegliere….

I negoziati sono nel pieno: Manna e il decoro dei francesi Campos sono costantemente in contatto a caccia di un accordo che possa mettere d’accordo tutti. Lo scorso anno la base d’asta partiva da 150 milioni, quest’ anno100 e forse anche meno, con il rischio concreto che “il cappio” diventi sempre più stretto per il patron che certamente sognava già incasso e plusvalenza top.

Se andava venduto lo scorso anno? Sicuramente, ma ora c’è da decidere in fretta, senza titubare oltremodo, consapevoli che il festival degli errori gestionali societari deve essere cassato con questa scelta, anche per consentire al tecnico di rinforzare, a sua somiglianza, la rosa futura del Napoli.

Nel frattempo, a Castel di Sangro, inizia la seconda parte del ritiro azzurro, ci sarà anche Osi oltre a tutti gli altri! Cosa deve fare Adl? Non spetta a noi dirlo, una cosa però va cerchiata, e tempo di decisioni, auguri Adl, ricorda che Antonio Conte non porge l’altra guancia!

https://www.persemprenapoli.it