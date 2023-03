Il branco di Lupi di Luciano Spalletti

Anguissa, Di Lorenzo, Kvsratskhelia, Olivera ed Osimhen.

Il terzo gol del Napoli è uno spot per il calcio. Italiano ed internazionale. Palla e portiere in porta. Il competente pubblico di Torino, sponda granata, si alza ed applaude.

Qualcuno ha detto, prestazione da play station. Una esibizione. Continua a stupire la qualità delle prestazioni. È un appetito che non si placa. Una famelica voglia di azzannare.

Il Napoli 5.0, il Napoli di Spalletti è sempre più somigliante ai lupi.

Ci si muove in gruppi perfettamente organizzati. Nulla al caso. Ognuno conosce perfettamente il proprio spazio ed il proprio ruolo.

Si parte, si conosce perfettamente il movimento del compagno, in poche mosse la preda si arrende. Ieri, il Torino è alle corde dopo 9 minuti. Tenta una reazione più nervosa che con criterio. Crolla appunto come un Toro infilzato dalla spada. Lo show non ammette pietà.

È un branco di lupi questo Napoli ed ha a capo un vecchio e saggio lupo solitario. Un branco intelligente, furbo ed affamato non fa domande, non pone questioni, opera.

Caccia, azzanna e fa il lupo!

