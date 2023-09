Daino: “Presto per criticare Garcia, ma c’è una cosa che non condivido!”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Daniele Daino, doppio ex di Bologna e Napoli, che ha parlato della situazione in casa azzurra.

L’ex difensore ha commentato la situazione in casa Napoli

“Il Napoli sta cambiando pelle, non è quello di Spalletti. Quando sento dire che i nuovi allenatori non devono modificare quanto fatto dal predecessore sento una sciocchezza perché ogni allenatore ha il suo metodo e quando cambi anche solo gli allenamenti, la squadra è già cambiata.

Detto questo, il Napoli resta una squadra attrezzata, forte ed ha bisogno di tempo. Le critiche ci possono stare, ma la squadra ha bisogno di amalgamarsi e di capire cosa chiede Garcia. Parliamo di un tecnico dall’esperienza internazionale, ha lavorato in società importanti per cui i giudizi diamoli più avanti. Ciò che non condivido delle mosse di Garcia è l’utilizzo che sta facendo dei giocatori, soprattutto quelli più rappresentativi. Alcune situazioni deve metterle da parte, l’allenatore deve continuare a valorizzare i talenti. E, se non dovesse farlo, fossi nella società, mi farei delle domande.

Mi aspetto di più da questo Napoli, come se lo aspettano i tifosi. La partenza non è stata eccellente, non mi aspetto di più in sala stampa perché poi ogni allenatore è fatto alla sua maniera, ma sul campo mi aspetto qualcosa in più. Mi aspetto un Napoli che domina, con una pressione alta, senza paura e che i giocatori siano messi nella condizione di giocare dove meglio sanno fare.

