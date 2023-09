Agente Thiago Motta: Mai contattati dal Napoli.

Alessandro Canovi, procuratore dell’allenatore del Bologna, a Radio Punto Nuovo, smentisce categoricamente, le voci circolate quest’estate, che accostavano il tecnico felsineo, alla panchina azzurra.

Scherza anche sul casting di De Laurentiis, per trovare il giusto allenatore per il Napoli:

“De Laurentiis aveva detto di avere una lista con 40 nomi, in questa lista ci sarà stato anche Thiago Motta. Per il resto non abbiamo mai avuto contatti, con la società partenopea”

Canovi si sofferma poi sull’avvio del Napoli, in queste prime giornate di campionato:

“Bisogna avere rispetto per il lavoro di Garcia, che sta avendo qualche difficoltà, più che comprensibile. Arrivare dopo Spalletti, non sarebbe stato facile per nessuno”

Il futuro di Thiago Motta è sulla panchina del Bologna, questo dice il suo agente. In estate si parlò anche di un interessamento del PSG. Per Canovi il futuro è in Emilia:

“Thiago è felice al Bologna, lo ha ribadito pubblicamente, nelle ultime conferenze”

Domenica intanto sarà avversario del Napoli, i confronti tra i due tecnici saranno inevitabili, soprattutto in questo momento.

Al Dall’Ara per gli azzurri sarà un bel test, viste le incertezze difensive mostrate, anche in Champions League.

Garcia, il presente, contro Thiago Motta, quello che poteva essere il futuro. Sarà probabilmente questo il leit motiv del match, due sistemi di gioco diversi, che diranno quale sarà il più efficace. Anche se nel calcio, ogni partita ha storia a sé.

