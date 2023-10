Portici, inaugurato il nuovo Napoli Official Store

A Portici si festeggia l’apertura del nuovo Napoli Official Store: presenti anche Shaleboom, Superallan, Mattew e Chef Franco.

Da ieri pomeriggio i tifosi del Napoli hanno un nuovo punto di riferimento, il Napoli Official Store di Portici

Per la gioia dei tantissimi tifosi del Napoli ieri pomeriggio, a Portici, in Via Libertà 73, c’è stata l’inaugurazione del nuovo Napoli Official Store. Da ieri i tifosi azzurri oltre al punto vendita di Ercolano, in via IV Novembre 24, nei pressi degli Scavi Archeologici, hanno un altro negozio di riferimento dove poter dare sfogo alla propria passione.

Il titolare, Raffaele Caruso, con la sua disponibilità e competenza, sarà capace di soddisfare tutte le esigenze e i gusti dei tifosi.

Pochi minuti dopo l’apertura, il negozio è stato invaso da una gran folla di persone e per la gioia dei giovanissimi tifosi partenopei, sono stati invitati all’evento gli youtuber Shaleboom, Superallan, Mattew e Chef Franco, i quali, grazie alla loro disponibilità, non si sono sottratti a fare foto, video e dediche. FOTO MOSCA

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Cesari: “Rigore su Lozano? Vi spiego perché ieri c’è stata sudditanza in sala VAR”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati