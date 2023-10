Vocabolario del Napoli 5.0: il tempo

Fiorentina, poi pausa.

Nazionali. Riunione e verifica. Il Napoli 5.0 ha incontrato Garcia ed il Francese ha conosciuto i Campioni d’Italia. Il dopo Genoa è stato spartiacque. La tempesta ha portato una apparente quiete.

Battute Udinese e Lecce ed una prestazione di qualità con il Real Madrid. Dopo la Lazio, la Fiorentina di Italiano. Tecnico più volte accostato ai Partenopei. Primo vero incontro alla “pari”. I Viola, del patron Commisso, crescono ogni anno un po’. L’azienda ha notevolmente incrementato profitti e progetti. Un centro sportivo all’avanguardia per prima squadra e settore giovanile. Il futuro è viola. Per i Fiorentini anno di verifica.

Questione di TEMPO.

Prezioso più dell’oro, essenziale più di qualunque moneta.

Non c’è ricchezza per l’uomo che disprezza il suo tempo.

Il lavoro è importante ma non nobilita assolutamente l’uomo.

È il senso che si da’ al proprio tempo che rende una vita degna.

Occorre tracciare un limite. Darsi un punto di non ritorno. Ricercare un equilibrio su tempo produttivo e tempo di ozio. Il lavoratore cresce solamente se cresce l’uomo. L’inverso è un ossimoro.

Tornando al pallone,

Napoli – Fiorentina batte su questo termine.

Tempo di salpare per il Napoli francese , tempo di Misura per la Fiorentina.

Appuntamento domenica al Maradona. Teatro giusto.

Rappresentazione serale.

Tempo giusto.

Presente e Futuro legati.

