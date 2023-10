Vocabolario del Napoli 5.0: La Squadra non è il Gruppo

La Squadra non è il Gruppo.

Sono due concetti profondamente differenti. Appartengono alla stessa famiglia semantica ma hanno significati lontani.

GRUPPO è la riunione di condominio, Squadra è la collaborazione di alcuni condomini esperti nella soluzione dei posti auto nel parco.

Chiaro il concetto? Traslatelo in ogni sezione della vita.

Famiglia, Azienda, Scuola o anche Città.

Il gruppo è la moltitudine rumorosa ai semafori, Squadra è chi, con Criterio, Organizzazione, Competenza e Studio dei ruoli, sa come intervenire e sanare problematiche.

La differenza sostanziale sta nella crescita dell’individuo all’interno del Contesto generale.

Un Io a cui è stato affidato un ruolo e si adopera per assolvere “seriamente” a quel compito.

I Vigili del fuoco conoscoono ed insegnano la Materia.

Tutti parte di un gruppo multi caratterizzato, successivamente “adoperati” per peculiarità caratteristiche.

Il Napoli 5.0 è una Squadra. Il neo gruppo estivo visto a Dimaro sta prendendo ogni giorno forma.

Garcia lo ha compreso e se ne è messo a disposizione.

Con intelligenza.

Al Maradona stasera occorre una Squadra. Non un gruppo. Occorre che Di Lorenzo torni capitano, di testa e di campo, Osimhen resti concentrato sul campo e non su contratti e bambolotti. Serve che Kvsratskhelia giochi non solo contro se stesso ed il portiere avversario

Ecco una Squadra.

Gli adolescenti son diventati Adulti.

Tutti i pezzi del puzzle al proprio posto. Quello giusto.

Educato ed Educativo.

Pedagogista dello Sport

