I primi nomi dello staff di Mazzarri a Napoli

Walter Mazzarri, il tecnico più longevo dell’era De Laurentis, è tornato sulla panchina azzurra. Il tecnico di San Lorenzo è fermo da un anno e mezzo, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con il Cagliari nel 2022.

Sono ore decisive per la definizione dello staff di Mazzarri. Il suo vice sarà molto probabilmente Claudio Bellucci mentre il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, altro ritorno. Come collaboratore tecnico ci sarà invece un altro ex azzurro Salvatore Aronica, ex difensore dell’epoca di Mazzarri. Restano il match analyst Beccaccioli e il preparatore dei portiere Rosalen Lopez.

