Ecco le parole di Adam Ounas nel prepartita di Udinese-Napoli, valida per il primato di classifica dei partenopei:

“Sfida importante per la classifica? Pensiamo al primo posto, ma anche l’Udinese ha fatto un buon inizio di stagione e sappiamo che squadra sono. Dobbiamo dare il massimo per ottenere i tre punti, poi vedremo che risultato verrà fuori. Noi daremo il massimo per vincerla”.

