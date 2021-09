Moncalvo: “Andrea Agnelli è il principale responsabile della crisi Juventus”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista, soffermandosi sulla crisi della Juve ed Agnelli.

“Le difficoltà della Juventus? Le colpe sono da ricondurre unicamente ad Andrea Agnelli”

“Pirlo sta godendo per l’inizio di Allegri? Non credo, Pirlo ha fatto errori clamorosi nella scorsa stagione, uno dei quali è non aver ascoltato il suo vice, Igor Tudor, che ieri ha fatto benissimo nella sua prima partita alla guida del Verona. La Juve può risollevarsi? Non penso, Allegri non è l’allenatore adatto per nascondere le magagne della rosa. I 210 milioni di rosso in bilancio? La Juve è una società per azioni, la Consob e la Federazione dovrebbero indagare seriamente su questo buco spaventoso per tutelare gli azionisti”.

