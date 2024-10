Mora: “Olivera nota stonata; Neres fortissimo, Buongiorno acquisto incredibile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Mora, allenatore ed ex calciatore di Napoli.

Napoli ha meritato fin’ora il primo posto?

“Sì. Verona é servita a dare a Conte una squadra competitiva, forte, di qualità, che assomiglia molto a Conte. La settimana tipo aiuta. É pronta ad accreditarsi come la favorita per lo scudetto”.

Olivera stona in questo Napoli. Non spinge tantissimo e non difende benissimo….

“Non tutte le cose sono rose e fiori. Spianazzola é un giocatore di gamba. Di Lorenzo è tornato ai massimi livelli. Sì, Olivera è un po’ la nota stonata. Conte ci lavorerà, sappiamo quanto Conte ci tenga alla fase difensiva e in questo momento la fasce sinistra è un anello debole”.

Per sopperire a questa carenza bisogna intervenire subito a Gennaio o si può aspettare l’estate?

“Il Napoli in questo momento ha grandi garanzie. Tra Spinazzola e Olivera il Napoli ha gli uomini giusti per sopperire alle carenze attuali. Devono solo riuscire ad interpretare bene ciò che vuole Conte. Bisogna aspettare”.

Buongiorno la convince. A chi lo paragona?

“É forte e quindi sa adattarsi sia a 4 che a 3. L’anno in più a Torino gli ha fatto benissimo. Ha svoltato la fase difensiva del Napoli. É stato un acquisto incredibile. É nella strada di Kim e Koulibaly. É un grande vantaggio avere un difensore come Buongiorno. Può crescere tanto, essendo ancora giovane”

Cosa deve fare Neres per dimostrare di essere superiore a Politano?

“Politano ha conquistato il posto. Neres è fortissimo, ha delle qualità straordinarie. Deve migliorare nella fase di non possesso. Politano aiuta la fase difensiva, oltre che saper fare gol. É questo che porta Politano ad essere titolare”.

