Monza-Napoli 2-0, le pagelle: Azzurri in vacanza in Brianza

All’U-Power Stadium è appena terminato l’incontro tra Monza e Napoli con il risultato di 2-0. A decidere la partita in favore dei padroni di casa le reti di Dany Mota al 18′ e Petagna al 53′.

Rivoluzione in casa partenopea in occasione del match di oggi pomeriggio contro il Monza di Raffaele Palladino. Spalletti dá spazio a Zerbin, Juan Jesus, Bereszynski e Elmas, ma nella ripresa, sotto di due gol a zero, sceglie di non rinunciare all’inventiva di Kvara, subentrato al numero 23.

Le pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Napoli, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Gollini 6.5: incolpevole in occasione dei due gol del Napoli, salva la porta azzurra con una grande parata sul tiro di Mota.

Bereszynski 4: dal suo lato arrivano le frecce del Monza. Carlos Augusto e Caprari lo mettono in seria difficoltà, tranne per qualche buon intervento, soffre in difesa. Timido in fase offensiva, dimostra di non essere una valida alternativa al capitano azzurro.

(dal 62′ Di Lorenzo 6: oggi panchina per il capitano azzurro e il Napoli soffre, soprattutto dal suo lato. Entra bene in campo ma non basta).

Rrahmani 5: i tre attaccanti del Monza disputano una grande partita. Diverse sbavature in difesa e male in alcune gestioni di palla.

Jesus 5: soffre molto la fisicità di Petagna. L’attaccante ex partenopeo è particolarmente ispirato e in diverse occasioni va in confusione.

Olivera 5: dal suo lato Mota oggi è davvero in ottima forma e perde il duello con l’attaccante portoghese.

Anguissa 5.5: non è il calciatore che abbiamo visto durante la stagione. Calo di concentrazione per il centrocampista camerunense che lascia il campo nella ripresa.

(dal 62′ Raspadori 6: entra a mezz’ora dalla fine ma dopo pochi minuti ha subito un paio di occasioni per provare a fare gol).

Lobotka 6: da inizio stagione è il cervello del Napoli. Ogni azione passa dalle sue giocate e dai suoi piedi. Non sicuramente una partita di enorme spessore, ma il suo contributo è evidente. (dall’80’ Simeone s.v.).

Zielinski 6: oggi indossa la fascia da capitano al posto di Di Lorenzo seduto in panchina. Una grande responsabilità ma con le sue incursioni e i suoi inserimenti dà grande dinamicità al centrocampo azzurro.

Elmas 5.5: poco incisivo in attacco, come il resto degli altri compagni di reparto. Prova in poche occasioni a saltare l’uomo e sbaglia spesso la scelta di passaggio.

(dal 62′ Politano 6: accelerazioni e sgasate, il resoconto del suo ingresso in campo. Prova a mettere in difficoltà la difesa della squadra di Palladino con traversoni insidiosi).

Osimhen 6: nonostante la vittoria del campionato, lotta su ogni pallone sempre con la stessa grinta. Ha pochi palloni a disposizione e quei pochi non riesce a trasformarli in oro.

Zerbin 5: prima presenza da titolare per il classe 99. La personalità non gli manca di sicuro ma non incide e lascia il campo dopo un solo tempo giocato in maniera opaca.

(dal 45′ Kvaratskhelia 6: entra con il piglio giusto. Prova immediatamente l’uno contro uno con i difensori del Monza, cercando di recuperare lo svantaggio).

All. Spalletti 5.5: il Napoli arriva a Monza con poca determinazione ed è visibile. Schiera un Napoli imbottito di seconde scelte e ne paga le conseguenze, non riuscendo a cambiare la partita neppure coi cambi. Dopo aver raggiunto il grande traguardo in largo anticipo, gli azzurri sembrano una squadra già in vacanza.

