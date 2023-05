A Monza ancora “brilli”

Il Napoli, in versione “estiva”, perde 2-0 a Monza. Non c’è il ritmo compassato da fine stagione con tutti salvi, ma il Napoli ha ancora lo champagne da smaltire. Nel piccolo impianto brianzolo, la squadra del Cavaliere e di Galliani, dopo la, Juventus aggiunge una nuova e bella soddisfazione a questo campionato. Il Monza neopromosso è la rivelazione della stagione. 49 punti per gli uomini rossi.

Mancano dopo questa ancora 3 partita. La prossima al Maradona con una Inter caccia di qualificazione Champions. La spina è stata staccata. Spalletti, immagino, sarà una belva in sala stampa. Epilogo inevitabile dopo la sbornia dei festeggiamenti. La prestazione non poteva che calare ed il sig. Palladino, ha dimostrato di non essere in serie A per combinazione. A questo proposito emergente top. Il

Monza ha meritato la vittoria ed i cambi che riportano in campo la prima squadra, non cambia il risultato né il copione della partita.

Poco da dire, onestamente. Troppo poco il desiderio di giocare per davvero del Napoli, evidente quello di far bella figura del Monza. In gol anche Petagna, ex di turno.

Commento tecnico superfluo.

A breve a Napoli c’è da affrontare Lukaku, tornato Lukaku, Lautaro e la squadra milanese che ha un piede e mezzo nella finale Champions.

Servirà ritrovarsi.

Questo Napoli 5.0, non può consentirsi un epilogo macchiato e poco elegante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati