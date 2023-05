Monza-Napoli, Spalletti analizza il KO degli azzurri: “Palladino ha fatto un ottimo lavoro”

IlNapoli ha perso contro il Monza 2-0 all’U-Power Stadium mandando ancora over la squadra di Palladino. Il club monzese ha aggiunto un ennesima tacca alla sua cintura visto considerato che ha battuto in precedenza la Juventus e Inter. Dany Mota e Petagna sono riusciti nell’intento di battere i nuovi campioni d’Italia portando la squadra in nona posizione a 9 punti dall’Atalanta in settima posizione.

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta del Napoli contro il Monza, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Il Napoli sa programmare. Ci siamo trovati a dover rimpiazzare qualcosa all’ultimo momento e lo staff di Giuntoli ha proposto dei calciatori che abbiamo valutato. Hanno nel mirino diversi calciatori, se c’é bisogno si vanno a valutare. C’è stata minor pulizia di gioco e loro sono stati bravi a ripartire. Festa? No, ci siamo allenati bene, ma può succedere essere sotto un certo livello di qualità. “Palladino ha fatto un ottimo lavoro, hanno costruito una squadra che sa giocare a calcio. Episodi? Ho rispetto della classe arbitrale, faccio commentare a voi gli episodi”.

