Sciolte le riserve: Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli

Dopo tanto chiacchiericcio Antonio Conte firmerà per il Napoli. L’ex tecnico di Juventus, Inter e della Nazionale (tra le tante) ha accettato di sedersi sulla panchina degli azzurri. A dare l’annuncio è stato sui social Fabrizio Romano che ha dichiarato: “Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto su ogni dettaglio comprese le aggiunte, al netto dello stipendio fisso, dei diritti d’immagine e dei membri dello staff. Conte firmerà il contratto valido fino a giugno 2027, documenti approvati”. Come dichiarato dal giornalista il contratto avrà una durata fino al 2027 e nei prossimi giorni si attenderà l’annuncio ufficiale. Rigettate le idee di Gasperini (che resterà a Bergamo), di Italiano (possibile approdo al Bologna) e di Sarri (possibile passaggio al Panathinaikos).

