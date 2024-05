Napoli: Conte Ultimo Chilometro…Verso il San Carlo!

Napoli: Conte All’ Ultimo Chilometro…Verso il San Carlo! Ormai è questione solo di ore, ed Antonio Conte sarà ufficialmente l’allenatore del Napoli per i prossimi tre anni! Percepirà circa 6 milioni più bonus se raggiungerà la Champions League, più 1 milione in caso di Scudetto! Complimenti al patron De Laurentiis che, compiendo uno sforzo, certamente costoso per le casse azzurre oltre che inatteso, riporta a Napoli entusiasmo mostrando la volontà di voler restare ad alti livelli, cassando definitivamente la scorsa stagione culminata, per sua responsabilità, in un 10°posto e fuori dall’ Europa dopo 14 anni consecutivi.

Dunque il countdown è partito, si attende solo il tweet presidenziale che ne confermerà la definitiva venuta del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Va detto però che proprio nella giornata ieri, vi’ e stato uno “sfogo” del futuro allenatore azzurro, specificando di non aver gradito una notizia diramata da alcuni pseudo -giornalisti sul contratto, specificando che non vi sia’ nessuna clausola contrattuale con liberatoria dopo un anno! È stato firmato per tre anni senza alcuna clausola…” non vede l’ora di iniziare l ‘avventura con il club partenopeo, dove rispetterà il monte stipendi e rilancerà’ alcuni calciatori della rosa”. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ad alcuni addetti ai lavori vicino al tecnico salentino! Ora ci si augura che anche il peggior sordo…Abbia sentito!

Napoli: Per Conte si prepara …Il San Carlo!

Antonio Conte allenerà il Napoli nella prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha deciso, il tecnico salentino sarà l’artefice della prossima rifondazione partenopea. Il presidente del club azzurro, studia un vero e proprio colpo di teatro per l’ex tecnico del Tottenham.

Infatti la location scelta dal patron, in grande stile davvero, per la conferenza stampa di presentazione sarà il Teatro San Carlo, dove avrà inizio il nuovo triennio dell’era Conte! Insomma, tutto sembra ormai compiuto, manca solo il closing e Napoli potrà abbracciare il suo nuovo idolo. A lui saranno affidate chiavi e speranza di club e tifosi, certamente riposte in ottime mani! Per tornare alla grande dopo un post-scudetto traumatico ed inatteso. Tutto pronto dunque, Conte sbarca a Napoli e fa impazzire la città …sgranando gli occhi chi non c’è l ‘ha! Per l’Italia e pronto il frustino, tremate, è tornato il tecnico salentino!

