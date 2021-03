Sassuolo-Napoli, analisi di un match incredibile

Il Napoli si è fatto beffare all’ultimo respiro nel match contro il Sassuolo concedendo un rigore all’ultimo secondo. La partita è stata a dir poco pazzesca, ben giocata da ambo le squadre e che sarebbe potuta finire in qualsiasi modo.

Ottima la mossa di De Zerbi di inserire Defrel tra le linee. Il francese ha creato pericoli grazie alla sua posizione. De Zerbi ha proposto uscite 3+1 (con López o Locatelli che occupavano gli half spaces), 4+1 e 4+2. Il Sassuolo ha impressionato per gioco di prima, cambi di gioco e, soprattutto, per la tecnica dei suoi interpreti principali.

Il pressing del Napoli sull’uscita del Sassuolo è stato compatto, ma la squadra di Gattuso è andata in difficoltà a causa della posizione di Defrel. Responsabilità evidenti dei centrali, che non hanno i tempi dell’uscita.

L’uscita del Napoli era più laboriosa e macchinosa, mentre gli azzurri hanno sfruttato bene le imbeccate e le triangolazioni su entrambe le fasce. Lorenzo Insigne è stato straordinario nei cambi di gioco, mentre Fabian Ruiz e Piotr Zielinski sono stati sempre pronti a inserirsi.

Dries Mertens è lontano dalla sua miglior condizione, anche se ha contribuito alla manovra offensiva. La sostituzione con Elmas ha giovato alla manovra azzurra, che non ha dato punti di riferimento al Sassuolo. Partita molto ben letta da Gattuso nella ripresa, soprattutto dopo lo spavento dei due legni. I neroverdi, forti anche del riposo dovuto alla mancata realizzazione del match contro il Torino, sono sembrati inesauribili fisicamente.

Che il Sassuolo corresse c’era da aspettarselo, ma il Napoli si è reso protagonista di una gara di grande cuore e abnegazione. I gol sono arrivati per enormi errori individuali difensivi. Paradossalmente il Sassuolo non ha segnato quando ha creato azioni straordinarie con la sua manovra rapida. I ragazzi di De Zerbi hanno giocato una delle migliori gare da quando il tecnico bresciano siede sulla loro panchina. La condizione fisica è stata determinante, ma gli scambi di prima, la capacità di sapere dove si trova il compagno e le giocate di tecnica pura sono state notevolissime.

Se il Napoli avesse vinto sarebbe tornato pienamente in corsa per la Champions, soprattutto a livello morale. Prendere un gol simile, per un rigore concesso in maniera sciagurata, è decisamente una mazzata. Da vedere se gli azzurri si ricompatteranno. Ad ogni modo è stato un enorme passo avanti rispetto a qualche partita fa. Oggi gli uomini di Gattuso avevano di fronte una squadra vera, che ha mostrato la sua massima espressione, eppure hanno concesso occasioni solo per errori individuali e meriti di un avversario oggi eccellente. Pochi errori “di squadra” per gli azzurri.