Un giusto ed amaro pareggio: 3-3 tra Sassuolo e Napoli, le pagelle.

Si conclude con un pareggio una partita non banale, con tante azioni e continui capovolgimenti di fronte. In apertura gioca meglio il Sassuolo, veloce nel pressing e nel recupero delle seconde palle. Dopo l’eurogoal annullato di Insigne, il Napoli prende coraggio ed arriva un gran goal del solito Zielinski in risposta all’autogoal di Maksimovic.

Il Sassuolo la ribalta, ed entra bene nella ripresa creando diverse occasioni da goal (2 legni fermano i neroverdi). Contro-rimonta del Napoli, ma la solita debolezza mentale della squadra porta al rigore in extremis per il 3-3 firmato da Caputo, che non trema davanti a Meret.

Veniamo alle pagelle del Napoli:

Meret, 7: Una piccola sbavatura su una conclusione non difficile, per il resto è autore di una performance di gran livello. Salva spesso il Napoli con uscite fondamentali, quasi perfetto (25/27 passaggi) con i piedi: diversi lanci lunghi, a scavalcare la prima pressione avversaria, hanno portato ad azioni pericolose.

Di Lorenzo, 6.5: Luci ed ombre per il terzino azzurro, che ha contribuito al rigore causato da Hysaj, non fornendo un’adeguata copertura, ma trova il goal e conquista a sua volta un rigore per la squadra. I suoi cross non raggiungono mai un compagno.

Rrahmani, 6.5: Partita pulita, gestisce palla con mestiere e respinge diverse conclusioni velenose degli avversari, salvando di fatto il risultato. Con la giusta continuità si sta rivelando un’alternativa davvero preziosa.

Maksimovic, 4: Un terrorista prestato al mondo del pallone farebbe meno danni. Ottima la spizzata di testa nella porta sbagliata, male invece in fase offensiva in cui non riesce a bucare Consigli. In fase di costruzione mette spesso in difficoltà i compagni. (85′ Manolas, 4: Sostituisce alla perfezione il compagno, regalando il rigore al Sassuolo).

Hysaj, 4.5: Viene preferito ad un terzino sinistro dal mister, ma non offre alcun tipo di soluzione offensiva; in copertura non è perfetto (ed infatti regala anche un rigore, oltre a diversi palloni), sbaglia troppi passaggi (71% di precisione). (73′ Ghoulam, 6: La squadra gira meglio sulla fascia con lui in campo)

Fabian, 5: Pesa sulla valutazione il goal sbagliato su errore di Ferrari, unica sbavatura del Sassuolo. In generale è in crescita, recupera diversi palloni utili e smista bene palla, ma certe occasioni non si possono fallire.

Demme, 6: Inizialmente non pare in forma, ma con il passare dei minuti cresce la sua prestazione ed infatti si rende pericoloso in avanti, servendo l’assist a Zielinski in seguito ad un buon attacco all’area di rigore. Commette diversi falli ingenui. (73′ Bakayoko, 4: Presto su YouTube troveremo un suo tutorial su come buttare 2 punti fatti).

Zielinski, 7: Entra tardi in partita, e la pareggia con un altro goal sensazionale, da quel momento sale in cattedra ed inizia a muovere il pallone con la solita qualità, coadiuvato da Insigne. E’ la sua miglior stagione al Napoli fino ad ora. Fondamentale anche il lavoro in copertura, denota grande spirito di sacrificio. (85′ Lobotka, SV).

Politano, 5: Tante scelte sbagliate nella trequarti avversaria, commette alcuni falli sciocchi e perde decisamente troppi palloni. Spento.

Mertens, 5: Una votazione uguale a quella di Politano ma dal significato decisamente diverso. Matteo ha partecipato spesso alla manovra del Napoli, sbagliando, mentre Dries oggi tocca pochissimi palloni e lascia il campo senza aver minimamente inciso, né in negativo né in positivo. (67′ Elmas, SV: La gestione di questo ragazzo lascia fin troppi dubbi, quale posizione occupa nel campo?)

Insigne, 7: Altra prestazione di gran livello del capitano, che infiamma gli animi della squadra, spenta ed alla mercé del Sassuolo nei primi 20′, con il goal che verrà poi annullato dal VAR. Combatte contro tanti avversari, trova sempre l’imbucata giusta (anche oggi 4 passaggi chiave) e non trema sul dischetto. Personalità.

Gattuso, 4: Il Sassuolo, squadra senza particolari aspirazioni per questo campionato, approccia meglio la partita rispetto al Napoli che punta al ritorno in Champions League. Diverse scelte discutibili del mister anche oggi, Hysaj su tutte. La squadra ha perso ogni sua certezza, e si accende principalmente grazie alla qualità dei singoli.