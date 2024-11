In Napoli nella casa del Torino, Conte: “Conosco bene l’ambiente granata…”

Il Napoli capolista affronterà il Torino in crisi di risultati e di identità. I partenopei hanno la voglia di proseguire il trend in campionato e mettere pressione alle avversarie. Il punto di vantaggio su Fiorentina, Lazio, Inter e Atalanta è un prezioso punto di partenza, ma basterà una disattenzione per scendere di classifica. Le avversarie hanno voglia di dimostrare il loro impegno e Conte ha capito come tenere sempre alta l’attenzione. Il Torino, rispetto al Napoli, deve ritrovare quell’entusiasmo che Vanoli aveva cercato di dare ad inizio stagione per poi crollare nelle ultime partite. Per questo motivo la sfida tra granata e napoletani sarà di intensità elevatissima proprio perché i punti in palio sono pesanti e fondamentali per entrambe le rose.

Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e il Torino, match che si giocherà domenica alle ore 15.00 in terra piemontese, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Ci sono dei ruoli dove preferisco avere giocatori con il piede invertito, come abbiamo fatto con il 4-2-3-1 o il 4-3-3. Spinazzola per esempio è bravo con entrambi i piedi e non c’è nessun problema. Alla fine siamo 40% sinistri e 60% destri, siamo contenti su questo punto. “Torino? Le partite le ho viste per capire un po’. Sono partiti bene e poi hanno avuto l’infortunio di Zapata, ma resta un gruppo solido con una buona qualità. Comunque è a metà classifica e non viene da una vittoria da tanto tempo. Io vivo a Torino e quasi ogni domenica lo scorso anno andavo a vederli, conosco bene l’ambiente granata, bello caldo e attaccato alla storia. Dovremo fare grandissima attenzione. La partita va affrontata nella giusta maniera, dobbiamo avere rispetto dell’avversario e dell’ambiente che troveremo”.

