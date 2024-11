Problemi di formazione per Vanoli.

Vanoli l’allievo sfida il maestro Conte, con diversi problemi in formazione.

Si ritroveranno da avversari, domenica pomeriggio, il tecnico granata Vanoli contro Antonio Conte.

Dopo un lungo passato di collaborazione, prima i due insieme al Chelsea, poi in Nazionale, dunque a Milano. Da collaboratore tecnico, Vanoli insieme all’allenatore del Napoli, vinse anche lo scudetto con l’Inter, ma domenica saranno solo avversari.

Per l’allenatore granata, alcuni problemi di formazione, con l’assenza sicura di Ilic, per un problema accusato, nel derby, contro la Juventus. Il talentuoso giovane centrocampista serbo, verrà preservato per le prossime partite.

Recuperato invece Sanabria, che in attacco farà coppia con Che Adams.

Il reparto offensivo del Toro, complice l’infortunio di Zapata, sta registrando diversi problemi. Tanto che Vanoli sta pensando al tridente, contro il Napoli. Nije, difatti, scalpita per una maglia da titolare, l’attaccante svedese, tra l’altro è stato l’ultimo, degli attaccanti torinesi ad andare in gol, più di un mese fa. Solo quattro reti, nelle ultime sei partite, per gli uomini di Vanoli, che contro il Napoli, cercheranno di invertire la rotta.

C’è anche aria di contestazione all’ Olimpico Grande Torino, dopo che i tifosi anche contro il Monza, avevano duramente contestato la società, invitando la presidenza a vendere. Tanto che Cairo ha dichiarato, nelle ultime ore, di essere disponibile alla cessione.

Stessa musica, si avrà domenica, soprattutto se le cose dovessero mettersi male, per il Torino. Un clima delicato, che il Napoli dovrà cercare di girare a proprio vantaggio, sfruttando la tensione inevitabile degli avversari. Per gli azzurri, la possibilità di mantenere la testa della classifica, ma anche di approfittare degli scontri diretti previsti, per le concorrenti, per incrementare il vantaggio.