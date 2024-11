Napoli si sta rinnamorando di Olivera, un terzino a tratti inafferrabile

Non è mica necessario essere un genio per apprezzare lo stato di grazia che vive Mathias Olivera. Attualmente sta dimostrando di poter fare la differenza nel Napoli capolista, al punto da far ricredere pure i più scettici, che non immaginavano quanto potesse diventare dominante nella squadra di Antonio Conte. Oggi l’uruguagio ha cancellato un po’ di luoghi comuni. In primis, quello che fosse troppo tenero in fase di non possesso, sbagliando talvolta letture altrimenti semplici da decodificare, tipo stringere la posizione o chiudere la diagonale.

In fondo è già successo con Faouzi Ghoulam, l’ultimo grande interprete del ruolo in maglia azzurra. Proprio la sua storia, in un certo senso, presenta delle analogie con il percorso vissuto da Olivera all’ombra del Vesuvio. Inizialmente in difficoltà, l’algerino, quindi progressivamente a suo agio. Tant’è vero che si era arrivati a considerarlo uno dei migliori in Europa, fino a che il ginocchio non gli cedette di schianto, in una maledetta serata di Champions al cospetto del Manchester City.

Bielsa reinventa Olivera

In realtà le cose non sono andate lisce nemmeno per Olivera: nonostante abbia vinto lo Scudetto da co-protagonista non ha potuto imporsi subito in maniera fulminante, poiché Mario Rui era letteralmente imprendibile per chiunque. Nondimeno, la società non gli ha fatto mai mancare la fiducia. Piuttosto inverosimile l’annata successiva, quella fallimentare con il Tricolore sul petto. I tre “fenomeni” in panchina e talmente tanti errori/orrori commessi in una volta sola, non autorizzavano assolutamente nessuno ad avere grandi ambizioni per questa stagione. Si potrebbe andare avanti per ore alla ricerca dei motivi per cui si è materializzata una crisi – di gioco e risultati – così clamorosa. Ma ovviamente adesso non avrebbe senso.

Di certo, sul destino di Olivera ha pesato Marcelo Bielsa, che invece di deprimerlo, gli ha risollevato il morale. Imponendogli di uscire dalla zona di comfort. E individuando una porzione di campo dove potesse comunque esprimersi al meglio, spostandolo più centralmente. In estate, infatti, il c.t. dell’Uruguay ne ha testato l’adattabilità in Copa América da braccetto mancino nella difesa a tre. In quello scenario ha palesato un potenziale da marcatore nient’affatto disprezzabile, pur dovendo rinunciare alle proverbiali sgroppate in fascia, che ne contraddistinguono l’utilizzo come laterale nella difesa a quattro. Anche grazie all’ennesima intuizione tattica de El Loco, la Celeste conquista un insperato Bronzo.

Ora si stanno iniziando ad accorgere tutti di Olivera. A darne la misura della rinnovata brillantezza una serie di indicatori che ne certificano l’affidabilità. Oltre, chiaramente, ad un allenatore che ha compreso appieno come utilizzarlo in funzione del suo gioco, trovandogli l’habitat naturale per farlo esplodere definitivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: