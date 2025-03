Milan con pochi dubbi sulla formazione.

Quasi tutti gli uomini a disposizione per Sergio Coincecao, per la sfida del Maradona, di domenica sera. Il tecnico portoghese dovrà tenere conto del derby di Coppa Italia, in programma la prossima settimana, nella scelta degli uomini da mandare in campo. Come riportato da Tuttosport, il dubbio principale è su Jimenez, che ha accusato un problema alla caviglia. Nel caso non giocasse contro il Napoli, al suo posto è pronto Abraham. In difesa il prescelto dovrebbe essere Thiaw, al posto di Povlovic e Tomori. Per il resto il miglior Milan possibile, con Pulisic, Reijnders e Leao, alle spalle della punta prescelta. A centrocampo la coppia Bondo, Fofana, vista la squalifica di Musah e l’indisponibilità di Emerson Royal. Walker, Gabbia e Theo Hernandez a completare il reparto difensivo. Anche per il Milan, quella contro il Napoli è l’ultima spiaggia, per continuare ad inseguire un posto in Champions.