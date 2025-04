Lukaku da record.

Con il gol di domenica, Romelu Lukaku, raggiunge l’incredibile cifra di 400 reti in carriera. Nessuno come lui in Serie A, può vantare uno score di questo livello. Il secondo in questa speciale classifica è Alexis Sanchez, con 259 reti. Non solo i gol di Big Rom, attualmente 11 hanno sempre portato punti in classifica.

Come riporta Il Mattino, ogni volta che Lukaku è andato in gol, il Napoli ha sempre vinto. Le 11 reti del belga, si sono tradotte in 33 punti in classifica. A queste vanno aggiunti gli 8 assist, con i quali si sono aggiunti altri 4 punti, per un totale di più 37. Numeri impressionanti per il centravanti del Napoli, fortemente voluto da Antonio Conte, che ad oggi è l’uomo più decisivo per gli azzurri. Un altro dato interessante è rappresentato dagli infortuni : il numero 11 partenopeo non ha mai saltato una gara, per problemi fisici. Nonostante abbia sempre ricercato la condizione atletica migliore, l’attaccante belga è sempre stato disponibile, in tutte le partite. Un dato non di poco conto, soprattutto in un momento della stagione, in cui ogni squadra ha molti calciatori fuori causa. In questo finale di stagione, i gol e la prestanza, di Lukaku in campo, può fare veramente la differenza. L’allenatore del Napoli, lo sa bene, tanto è vero che ha schierato Romelu sempre tra i titolari. I tifosi napoletani si augurano che contro il Bologna, Lukaku possa andare nuovamente sul tabellino dei marcatori, poiché nel caso, la probabilità di vittoria sarebbe molto alta.