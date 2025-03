Napoli-Milan: analisi di una gara dai due volti

Il match tra Napoli e Milan si è aperto con l’omaggio al povero Diego De Vivo, ragazzo 14enne morto nel corso di un allenamento. Tanta commozione da parte del pubblico, dei 22 calciatori in campo e di coloro che erano in panchina.

Sia Napoli e Milan erano all’ultima spiaggia per raggiungere i rispettivi obiettivi. Pronti e via a il Napoli è andato in vantaggio. Lancio da destra per Politano, errore marchiano di Pavlovic e preciso sinistro dell’esterno romano a battere Maignan. Prendere una rete a freddo non è mai semplice. Per una squadra in difficoltà come questo Milan la montagna da scalare si presagiva ancora più impervia.

Napoli vicinissimo al 2-0 a seguito di un’azione da corner, con Politano che ha messo in mezzo un pallone che Anguissa ha girato fuori di poco. Canovaccio tattico lineare: Milan che ha tenuto palla, Napoli pronto a sfruttare gli spazi lasciati dai rossoneri. Al minuto 19 Lukaku è andato in gol a seguito di un break con gran palla di Gilmour. Non granché il tiro di Lukaku ma è finito alle spalle di Maignan perché ha preso un effetto “sporco”. C’era il terzino destro, fuori linea, che ha tenuto in gioco il centravanti belga. Vane quindi le proteste degli uomini di Conceição.

Partita che si è complicata maledettamente per un Milan abulico. Maignan è stato impegnato da un destro di Anguissa pochi minuti dopo. La squadra di Conte ha giocato sul velluto mentre i rossoneri sono apparsi lunghi e disorganizzati. Viene da chiedersi cosa sarebbe stato il Napoli se avesse giocato con il 4-3-3 nelle gare in cui ha perso punti.

Il Milan ha tenuto palla e collezionato angoli, sugli sviluppi dei quali il Napoli si è difeso con ordine. Allo scadere della prima frazione di gioco c’è stata una punizione da ottima posizione per la squadra ospite. Ad incaricarsi della battuta è stato Reijnders ma il suo tiro è stato respinto dalla barriera. La reazione del Milan è stata più di buona volontà che di organizzazione tattica.

Nel secondo tempo, complici i cambi di Conceição, il Milan si è svegliato e ha dato il tutto per tutto. Leão è stato una spina nel fianco, mettendo in mezzo diversi palloni interessanti. Dal suo filtrante per Theo è nata poi l’azione del rigore, a causa di un intervento di Billing, rigore poi sbagliato da Gimenez. Infortunato Lobotka, il Napoli è andato in difficoltà, anche e soprattutto per carenza di centrocampisti. Sull’ennesima iniziativa della premiata ditta di sinistra, il Milan ha trovato il gol che ha accorciato le distanze. Triangolazione Leão-Theo, superiorità in area, passaggio preciso del francese per il gol dell’accorrente Jovic, anch’egli subentrato.

Conte è stato quindi costretto a rivoluzionare la squadra, inserendo Juan Jesus, Ngonge e Simeone. Il Milan a quel punto ci ha creduto. Napoli che ha arretrato irrimediabilmente il baricentro, soffrendo tantissimo negli ultimi minuti di gara. Milan che ha dato quindi il tutto per tutto alla ricerca di un insperato pareggio. Sul Napoli aleggiava lo spettro delle ultime rimonte subite.

Napoli che in pieno recupero ha avuto la chance del 3-1 con Mazzocchi che però non ha trovato il tempo per la battuta vincente. Pochi istanti dopo, Jovic ha sfiorato il gol con una girata di destro da fuori area. Palla finita fuori di un metro. Nell’ultimo minuto di gara il Milan ha conquistato una punizione dalla trequarti sinistra. Anche Maignan si è lanciato in area di rigore avversaria. Sugli sviluppi il portiere ha rischiato poi di concerdee un contropiede al Napoli. Recupero palla dei rossoneri ma Simeone ha guadagnato il possesso per i padroni di casa.

Campionato ancora aperto, con il Napoli che si mantiene a -3 dall’Inter a 8 gare dal termine. Un tempo per parte. Gara dai due volti. Prima frazione di gioco con gli uomini di Conte che erano in pieno controllo. L’ingresso di Leão ha cambiato il volto della gara e i rossoneri hanno preso campo e creato una serie di occasioni. Milan che paga un primo tempo negativo e scelte iniziali insensate. Pulisic, reduce da un viaggio transoceanico, è stato impalpabile. Leão ha ravvivato la catena di sinistra rossonera. Il Napoli ha pagato fisicamente nella ripresa, venendo attanagliato dagli spettri delle rimonte.