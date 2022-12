Vettosi, esperto di finanza: “Offerta da 1mld per il Napoli? non mi meraviglierei di una cosa…”

L’esperto di finanza Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte per commentare la presunta offerta da un miliardo di euro recapitata a De Laurentiis per l’acquisto del Napoli:

Un potenziale acquirente dal Messico vorrebbe anticipare tutta la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta da quasi un miliardo. Resta da capire se l’offerta smuoverà l’interesse di De Laurentiis.

Offerta da un miliardo di euro a De Laurentiis per il Club

” Al momento l’interesse per l’industria del calcio è alta. Alcune voci, benché serie, sono solo iniziali, primordiali; talvolta sono pure manifestazioni di interesse ma niente di concreto. Secondo me in questo momento il prezzo del Napoli potrebbe essere più alto del valore reale proprio perché c’è domanda di questo tipo di aziende. Quindi non mi meraviglierei che la transazione oscilli tra i 700 milioni ed il miliardo di euro”.

Proprio il numero uno dei partenopei, lo scorso luglio, aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Al termine della stagione, magari con quello scudetto sul petto che manca dai tempi di Maradona in azzurro, le cose potrebbero cambiare.

