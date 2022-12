ULTMISSIME: Cessione Napoli, Pronta Super Offerta dal Messico per ADL!

L’edizione odierna di MF–Milano Finanza si sofferma sull’attenzione di diversi fondi, dal Messico, e non solo per il possibile acquisto della SSC Napoli: ma sarà difficile convincere De Laurentiis alla cessione.

Un potenziale acquirente dal Messico vorrebbe anticipare tutta la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta da quasi un miliardo. Cifra importante per un club che ha chiuso il bilancio del 2021 in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni. Resta da capire se l’offerta smuoverà l’interesse di De Laurentiis. Proprio il numero uno dei partenopei, lo scorso luglio, aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Al termine della stagione, magari con quello scudetto sul petto che manca dai tempi di Maradona in azzurro, le cose potrebbero cambiare.

