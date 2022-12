Troise: “Ecco le novità sul rinnovo di Kim e Kvara. Su Lobotka…”

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lobotka, Kvaratskhelia e Kim.

“Il Napoli è intenzionato a blindare il talento georgiano così come altri gioielli della sua rosa”

Su Lobotka

“Manca solo l’annuncio. Io credo che potrebbe arrivare in Turchia. Per quanto concerne Di Lorenzo e Rrahmani, la situazione è a buon punto“.

Sui prolungamenti di Kim e Kvaratskhelia

“I discorsi sui rinnovi di questi due calciatori si affronteranno nel 2023. Con Kvaratskhelia era stata gettata una base per le trattative prima della sosta“.

Sull’interesse del Napoli per altri giocatori del Fenerbahce

“Si, c’è un binomio tra le due società come dimostrano i casi di Elmas e Kim. Il Napoli lo ha contattato ma non siamo oltre ai dialoghi“.

Sulla presunta offerta di un investitore messicano per acquistare il Napoli

“Entro il 2028 il Napoli dovrà prendere una scelta sul proprio futuro e io credo che nel giro di pochi anni avremo delle novità. Per ora sono solo voci, e noto che torna la cifra del miliardo per un’eventuale cessione della società. De Laurentiis parlò della cifra di 2 milioni e mezzo per il Bari pure“.

