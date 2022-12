Gianni De Biasi: “Napoli, Macchina perfetta”

Quest’oggi, Gianni De Biasi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, per parlare del Napoli di Spalletti e della crescita di Rrahmani, difensore azzurro. Il ct dell’Arzeibagian ha citato anche la Nazionale di Mancini.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore italiano: “La mia favorita per i Mondiali, al di là dei risultati eclatanti ed il pareggio recente, la Spagna è la squadra sulla quale faccio più affidamento. Sarei molto contento se Luis Enrique riuscisse a vincere questo torneo dopo quello che la vita gli ha tolto. Così, con un’altra mano, gli renderebbe qualcosa”.

Sulla ripartenza dell’Italia

“L’Italia è una disdetta. Pensare a due Mondiali senza partecipazioni per una squadra che oltretutto, soltanto l’anno scorso, aveva vinto l’Europeo è qualcosa di anomalo. Credo che Mancini sia sulla strada giusta, ha i giocatori per poter fare quello che ha in testa di fare. Al di là dell’inciampo contro la Svizzera e della sconfitta contro la Macedonia del Nord, il periodo di Mancini credo che sia stato decisamente positivo, solo che bisogna cercare di continuare questa strada, senza fermarsi e cercando di progredire giorno per giorno, che è quello che la vita vuole ed il nostro lavoro richiede“.

Sul Napoli e sul lavoro di Spalletti

“Ogni allenatore ha le capacità per far rendere al massimo i giocatori che ha a disposizione. Credo che Spalletti abbia trovato un mix veramente straordinario, che ai più magari poteva far storcere il naso all’inizio viste le partenze. Chi lavora all’interno della società, penso allo scouting e a tutto quello che è stato fatto, ha trovato i giocatori giusti. Se pensiamo a Kim, Kvaratskhelia, Anguissa… Sono tutti funzionali al progetto. Spalletti è molto bravo e furbo, sa cavalcare le situazioni e credo che si sia reso conto di avere una macchina importante. Gli auguro tutto il bene del mondo“.

Su Rrahmani

“Potenzialmente credo che avesse una potenzialità enorme, anche a livello fisico. Giocava in un campionato piccolo, nel Partizani Tirana in Albania, e ha fatto un percorso importante prima di arrivare a Napoli. È passato prima per la Croazia e poi per Verona ed è stato molto bravo ad inserirsi in contesti diversi, dove è riuscito a tirar fuori le qualità che ha“.

