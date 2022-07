Pauluzzi, l’Équipe: “Mertens al Marsiglia? Vi rivelo tutto. De Laurentiis va tenuto stretto!”

Valentin Pauluzzi, noto giornalista de L’Équipe, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma per dare la sua opinione sulla voce di mercato che vorrebbe il Marsiglia interessato al nostro “Ciro” Mertens:

“Mertens al Marsiglia? Io penso che il Marsiglia voglia regalarsi un campione che ha grandi numeri per la Champions League. Non mi stupisce che vada su giocatori della Serie A perché sta diventando praticamente una squadra italiana. Allenatore e direttore sportivo arrivano dall’Italia.

Nella rosa del Marsiglia c’è Milik, c’è Lirola e c’è Pau Lopez. Bisogna vedere nel calcio di Tudor come viene visto Mertens, io non lo vedo tanto bene, almeno come titolare.

PSG? È finita un po’ un’era. È finito il Parigi che spendeva, era un messaggio lanciato chiaramente anche a Neymar. Quindi non penso che andrà su giocatori costosi. Hanno fatto una cosa ottima rinnovando Mbappé. In molti dicono che è lui a decidere tutto. Hanno un ottimo allenatore ovvero Galtier.

Vendere bene giocatori al PSG, secondo me sarà molto più difficile di prima.

Althani come prossimo presidente del Napoli? Sinceramente mi sorprende molto questa voce. Hanno già molto da fare con il PSG, poi sono anche molto concentrati col Mondiale in Qatar. La cosa mi stupisce, anzi aggiungerei che viste le tante situazioni instabili nel mondo del calcio, De Laurentiis va tenuto stretto perché ci vuole poco a finire nel baratro”.

