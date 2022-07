Donati: “Kostic al Napoli? Ho un dubbio sulla sua posizione”

KOSTIC AL NAPOLI – Massimo Donati, ex calciatore ed ora allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma per fare il punto sui nuovi sviluppi di mercato in casa Napoli.

“Kostic al Napoli? È un giocatore forte che ha nella corsa e nel piede sinistro le sue armi migliori perché a livello di gamba va avanti e indietro. L’unico dubbio che ho è sulla collocazione tattica, perché per come ha giocato il Napoli nell’ultimo anno non riesco a definire bene la sua posizione. Non l’ho visto all’opera a destra, ma è un giocatore che se sa cosa deve fare avrà il tempo per assimilare i movimenti che deve fare.

Inter? Credo che anche l’anno scorso a livello di rosa partiva avanti per lo scudetto. Anche lì si pensava che prendesse il largo per poi vincere. Bisogna vedere cosa succederà. I giocatori presi sono importanti e la fanno partire in pole position per la vittoria finale. L’anno scorso però ci ha insegnato che il gruppo può fare la differenza.

Il Napoli? Il mercato è ancora aperto e c’è tempo per sistemare le cose e renderla una rosa competitiva come lo è stata l’anno scorso. Poi c’è Koulibaly che sposta gli equilibri e se lo togli le cose cambiano. Poi sostituirlo non sarebbe semplice”.

