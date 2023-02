Napoli snobba i cani da guardia del “sistema”

Magari a Napoli abbiamo ancora una visione romantica del fenomeno calcio. Per questo motivo, ci avrebbe fatto piacere che il dominio manifestato finora in campionato dagli azzurri venisse raccontato con la giusta enfasi. Ovvero, senza alcun tono celebrativo. Ma almeno rimarcando i molti meriti di una squadra davvero eccezionale.

Invece pregiudizio ideologico e malafede imperante continuano a sminuire la fuga solitaria degli uomini di Spalletti. Ormai s’è toccato veramente il fondo. Un vuoto cosmico nei commenti, ai limiti della mera disonestà intellettuale. Salvo rare e presiosissime eccezioni, che caratterizzano tanto il “servizio pubblico”, quanto le tv a pagamento.

Non è mica una novità che SKY tenti in qualche maniera di tenere vivo l’interesse sulla Serie A cavalcando l’onda del malcontento “strisciato” per la penalizzazione. Del resto, con solamente i diritti di tre partite su dieci, qualcosa dovranno pur inventarsi. Così, le sue principali voci tecniche – famosi ex calciatori, con un trascorso professionale proprio nelle squadre lasciate desolatamente indietro dalla cavalcata del Napoli -, piuttosto che mantenere un atteggiamento distaccato, si prostrano nei confronti di amici di lungo corso, nonchè sodali vari e assortiti. Tutti accomunati dalla medesima militanza.

Ultima trovata, in ordine di tempo, l’astrusa classifica stilata sulla base dei punti conquistati per ogni gol segnato, che mette – neanche a farlo apposta -, la Juventus avanti alle altre “big”.

Ovviamente, all’ombra del Vesuvio ce ne freghiamo bellamente. Consapevoli che il giornalismo è ben altra cosa. Tuttavia, una volta sgamati, non dovete indignarvi. Tantomeno fare come la zita contegnosa. In tanti, (forse troppi…) paventate una rettitudine morale che in effetti, con i fatti, non dimostrate di possedere.

Insomma, se vi mettono idealmente al collo un guinzaglio corto, poi dovete pure accettare che vi tirino l’osso da sgranocchiare. Trattandovi alla stregua del cane da guardia…

