Eros Ramazzotti è uno delle icone della musica italiana. In una lunga intervista al quotidiano il Messaggero ha toccato molti argomenti, tra cui il calcio. Sebbene nato a Roma non ha mai nascosto la sua fede Juventina. Ciò però non gli impedisce di essere sportivo:

«Non avrei mai immaginato un simile disastro gestionale da parte della Juventus.. È assurdo. Comunque mi piace moltissimo il Napoli. Tifo per loro anche se odiano gli juventini».

