Glasner: Contro il Napoli vogliamo vincere!

L’allenatore dell’ Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria in Bundesliga, del prossimo impegno in Champions League:

“Abbiamo visto molte partite del Napoli, molte ore. Abbiamo un’idea sulla carta, vogliamo vincere”

Vittoria dei tedeschi contro il Werder Brema, che ha lasciato qualche strascico sulla formazione. Sulle indisponibilità, ne parla direttamente il tecnico dell’ Eintracht:

“L’indisponibilità di Rode è arrivata durante la notte. Se un infezione arriva rapidamente, passa rapidamente. Faremo di tutto per averlo sano martedì. Sarà una grande serata, contro una squadra forte”

Una grande serata, come la vittoria dei tedeschi sul Werder Brema, che lancia l’Eintracht al sesto posto in classifica. In campo tutti i titolari, perché il Bayer ora dista solo cinque punti. In gol Kolo Muani, l’attaccante segna il raddoppio, poi esce ad un quarto d’ora dalla fine, per risparmiare energie, in vista della Champions.

Pensa al Napoli anche Mario Gotze, al termine della partita:

“Volevamo vincere per restare nelle prime posizioni, quindi preparare al meglio la sfida di Martedì. Possiamo ritenerci soddisfatti”

Saranno osservati speciali, non solo i calciatori azzurri, ma anche i tifosi al seguito. Sono oltre 3000 i supporters partenopei, previsti in Germania, la maggior parte risiede proprio in terra tedesca. Saranno tutti scortati fino all’ingresso dello stadio. In Europa l’aria si è fatta ancora più tesa, dopo ché ultras serbi, della Stella Rossa, gemellati con quelli napoletani, hanno esposto e poi incendiato, lo striscione del gruppo Fedayn della Roma. Al gruppo storico giallorosso, il vessillo fu sottratto in occasione di Roma-Empoli, i serbi si trovavano nella capitale, per seguire la pallacanestro. Una bandiera serba, era spuntata anche al Maradona, durante la partita contro la Cremonese. Storie tra ultras, che se esasperate possono portare a gravi conseguenze, come accaduto negli scontri di Arezzo. Il conseguente divieto alle trasferte per due mesi è l’unica macchia, in una stagione perfetta. Napoli ha bisogno della sua gente, come si è visto in Emilia, perché le vittorie appartengono a tutta la città. La speranza è di vedere anche in Germania, lo stesso entusiasmo, senza difficoltà, accompagnato, magari, da altrettanto entusiasmo in campo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati