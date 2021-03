Liguori sul rinvio mancato di Roma-Napoli: “Torto ai giallorossi”

Roma – Napoli è alle porte e dopo la campagna #RinviateRomaNapoli il rammarico del club giallorosso per la decisione definitiva della Lega, scotta

Ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, programma quotidianamente condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, c’è Paolo Liguori, direttore di TgCom24. L’ospite apre con delle osservazioni sul mancato rinvio di Roma-Napoli dopo la decisione di farlo con la Juventus: “La Roma ha subito un grande torto – comincia Liguori – la partita poteva essere spostata a lunedì. Quella di spostare Juventus-Napoli non è stata una scelta per favorire gli azzurri, anzi è stata presa per far riposare i bianconeri”.

“Ma adesso la polemica è finita come è cominciata, la società ha provato a mandare una lettera alle sedi competenti ma ha ricevuto risposta negativa. Bisogna guardare alla partita. Una partita che la Roma deve vincere, ma che il Napoli non può perdere, perché su hanno l’Atalanta ad un punto in più”.

“Sono due squadre in una situazione disperata. I bergamaschi adesso, senza gli impegni di coppa, andranno ad un ritmo maggiore…e conosciamo il ritmo dell’Atalanta del Gasp”.

Fonseca ‘morticino’, Gattuso ‘trascinatore’

Poi alcune osservazioni sugli allenatori protagonisti del match di domenica all’Olimpico: “Fonseca? Le sue chances sono incrinate, ha perso tutti gli scontri diretti. Poi sembra un po’ un cartone animato, va in tv e se vince sorride come un bambino, mentre se perde incolpa la sfortuna o i calciatori. Il suo limite, però, è quello di non sapersi migliorare. Si è intestardito sullo stesso schema, ed è talmente orgoglioso da non cambiarlo mai. Io lo chiamo il ‘salice piangente’, anche se in molti tributano positivamente questo morticino”.

“Gattuso? Ma di cosa parliamo? Sono due allenatori agli opposti! Gattuso è un trascinatore, si è preso una squadra in condizioni pietose e si è ritrovato con la vera sfortuna: quella di perdere giocatori continuamente. Pensate se la Juve non avesse avuto a disposizione Ronaldo per metà campionato, lo stesso vale per il Napoli con Osimhen e Mertens. Per me Gattuso è un eroe moderno, che è stato trattato male dall’ambiente Napoli. Anche se arriva al 5° posto per me ha fatto un gran lavoro”

Poi, in ultimo, una battuta su Fonseca: “Fonseca al Napoli? Ottimo, così andiamo bene noi e il prossimo anno il 4° posto ve lo scordate (ride ndr)”.

