Kvaratskhelia via dal Napoli? Il procuratore spiega tutto

Khvicha Kvaratskhelia sta realizzando una stagione pazzesca con la maglia del Napoli. Il giocatore in questa stagione in 20 partite ha realizzato 9 gol e 12 assist. Un vero e proprio crack da parte di Giuntoli che ha elevato lo status della squadra a vera e propria top a livello internazionale. Il valore del georgiano è salito a 60 milioni di euro e già ci sarebbero molte proprietà estere a fare offerte da capogiro al Napoli.

Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, ha parlato a Championat del mercato del giocatore: “Interesse del Manchester City? Io non ho visto nessun documento sulla mia scrivania, come credo, anche negli uffici del Napoli. E così di altri club. E pure se ci fosse, non verrebbero prese in considerazione al momento. È chiaro che in questo momento tutte le sue attenzioni sono legate al Napoli. Se c’è la possibilità di vincere la Serie A e di far bene in Champions League, quali altri pensieri potrebbe avere Kvara? Il vantaggio di ben nove punti è determinante o quasi, la sfida degli ottavi di finale contro l’Eintracht pure. C’è qualcosa per cui lottare a Napoli”.

