Il pm dell’inchiesta Juventus: “Tifo Napoli, odio i bianconeri” (VIDEO)

Sta facendo il giro dei social da diverse ore il video che ritrae il pm Ciro Santoriello, dedicatosi all’inchiesta Prisma che indaga sulla Juventus e sugli ex dirigenti, pronunciare delle frasi particolari in merito alla sua fede calcistica, pro Napoli, contro quella bianconera. Le dichiarazioni risalgono al 2019, quando nel corso di un convegno in cui il pm parlava già di bilanci e plusvalenze diceva, in maniera goliardica: “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo”.

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare, come ci si poteva aspettare, i tifosi della Juve. In un secondo video, sempre nello stesso convegno, si sente il relatore dire: “Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter“. Al che, Santoriello risponde: “Vabbè dai: basta no Juventus”.

"ODIO la Juventus" dice il PM che ha chiesto il rinvio a giudizio dei suoi dirigenti.

Che cosa dobbiamo dire ancora? pic.twitter.com/zl0JJ7vM52 — Ju29ro (@JU29ROTEAM) February 6, 2023

Relatore: "Rimaniamo distanti, sul fatto che lei sia PM e io avvocato, lei tifa NAPOLI e io tifo Inter"

Santoriello PM inchiesta Prisma: "Vabbè, dai, basta no JUVENTUS" pic.twitter.com/W5JRdtwoOc — Colpo Gobbo (@ColpogobboYtube) February 6, 2023

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati