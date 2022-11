Inchiesta Prisma: Cosa rischia la Juventus

L’inchiesta si chiama Prisma, guidata dal pool di magistrati composto dai sostituti procuratori Ciro Santoriello, Mario Bendoni e dal procuratore aggiunto Marco Gianolio. La Juventus ha annunciato ieri sera le dimissioni di nove membri del suo consiglio di amministrazione in seguito alle indagini per le cosiddette “plusvalenze false” e altre presunte irregolarità nel pagamento degli stipendi dei calciatori e nei bilanci societari che hanno coinvolto i vertici della società. A dimettersi anche il Presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved.

Un vero e proprio terremoto che chiude un’era definita dall’ex Presidente (sarà sostituito da Gianluca Ferrero) di “risultati eccezionali”. Gli inquirenti ipotizzano i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2622 cc), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs 58/1998) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs 74/2000). La Procura di Torino aveva dichiarato conclusa l’indagine lo scorso 24 ottobre, gli atti sono arrivati in Procura due giorni fa. Entro la fine dell’anno potrebbe arrivare la richiesta il rinvio a giudizio per gli indagati.

I reati

Per il reato di falso in bilancio, art.2622, la pena è la “reclusione da tre a otto anni”; per quello di manipolazione del mercato, art. 185 D.Lgs. n. 58/1998, la “reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni”; per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 cc) “reclusione da uno a quattro anni”; per quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, (art.2 D.Lgs 74/2000) la “reclusione da quattro a otto anni”.

