Galeone fa le carte al campionato: “Il Napoli non rallenterà, però Max ha trovato la via”

La corsa Scudetto secondo Giovanni Galeone. L’ex allenatore fa le carte al campionato, consapevole di avere il cuore diviso perfettamente a metà. Visto che ha avuto una esperienza professionale in panchina, all’ombra del Vesuvio. Ma soprattutto, ha fatto da mentore ad Allegri.

Il punto di partenza del pronostico è sempre lo stesso, una sorta di leit motiv che finora ha accomunato trasversalmente un pò tutti i commenti sulla Serie A: “Il Napoli non rallenterà, però...”.

Ecco, proprio l’uso di questo sostantivo permette a Galeone di approfondire il discorso, attribuendo alla Juventus del “suo” figlioccio un mucchio di opportunità per inserirsi nuovamente nella lotta al vertice.

“Conosco bene Max e non l’ho mai dato per spacciato. Come ho detto tante volte: soltanto lui avrebbe potuto sistemare la situazione. E infatti dall’ottavo posto è risalito al terzo. E manca più di mezzo campionato alla fine. Ha trovato la quadra. Non è soltanto una questione di sistema di gioco – difesa a tre -, che comunque mi sembra l’assetto migliore per questa Juventus…”.

In ogni caso, per l’ex tecnico del Pescara “dei miracoli”, ipotizzare una rimonta scudetto, tipo quella del 2015-16, non è possibile. Per un motivo semplice, magari addirittura scontato.

Galeone e Allegri ai tempi del Pescara

“La vedo dura perché non credo che il Napoli rallenterà nel 2023. E poi anche l’Inter è forte. Adesso è difficile fare previsioni: bisognerà vedere come e quanto inciderà il Mondiale, che sicuramente avrà un peso sulla seconda parte della stagione…“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci come intende muoversi la concorrenza sul mercato per acciuffare il Napoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati