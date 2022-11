Napoli 5.0 Giuffredi fa il punto

Si era detto, prepariamoci ad una lunga lista di interventi. Opinioni, analisi, retrospettive e commenti di ciò che sarà.

Ciò che è stato è già alle spalle.

L’Italia è un paese di santi, poeti, navigatori e commentatori sportivi.

Il Paese vive di interesse e serve rinvigorire l’attenzione.

Lo show deve essere frizzante o non è più affascinante.

Primo a scendere in pista Mario Giuffredi, di professione procuratore di calciatori professionisti.

A Napoli, Giuffredi, cura gli affari di tre uomini diversi ma essenziali per la banda Spalletti.

Mario Rui, fumantino e dal piede educato, Di Lorenzo, stakanovista e macinino di fascia e quel Matteo Politano figliol prodigo.

Tre elementi diversi ma che in questo primo scorcio di anno, hanno, espresso potenzialità top.

Mario Rui, esperto dell’ambiente, è parso più volte nel suo miglior anno. Il fatto che sia rimasto fuori dalla lista mondiale del Portogallo, costituisce un gran peccato per l’uomo e per il calciatore. Di Lorenzo, oggi, tra gli inamovibili di Mancini, capitano del Napoli 5.0, merita discorsi e capitoli a parte. Politano, dopo un’estate a dir poco burrascosa, in lite aperta con Spalletti ed il club, è poi rientrato e lavorato con serietà.

La sua staffetta con Lozano costituisce uno di quei punti di forza dell’annata napoletana. Stesso discorso per Mario Rui che si divide onestamente il ruolo e la fascia con Olivera.

Giuffredi approfitta per tracciare un commento ed un profilo dei suoi calciatori e del lavoro fatto fino a questo punto.

Non può che essere altamente positivo. Calciatori e gruppo lavorano nella stessa direzione e la barca viaggia potente tra le correnti.

Cresce il gruppo, cresce il calciatore, l’uomo e l’azienda.

Se ancora servisse a puntellare la cosa, è evidente come il lavoro di tutti risulti essenziale per il fine ultimo.

Avevamo detto, squadra, dirigenza, amministrazione, pubblico, aggiungiamo procuratori.

Tutti sulla stessa barca, tutti ai remi.

