La cabala del Qatar

Il pallone per un po’ non rotolerà, dobbiamo prepararci ad una lunga, lunghissima sfilza di commenti, analisi, proiezioni e pensieri.

Su cosa?

Su ciò che è stato e su quello che potrebbe capitare.

Si fa gioco di fantasia per certi versi. Ipotesi. Si cerca di costruire una ipotesi di realtà a mondiali conclusi.

I mondiali tanto diversi in questa occasione, saranno positivi per chi non ferma il cammino oppure sono a vantaggio di chi può far vacanza e mirare la preparazione?

Scuole di pensiero a confronto.

Onestamente tutto è una incognita. Tutto può accadere e muovere l’intero puzzle o tutto capitare e non toccare l’equilibrio del gioco.

Il Napoli manda in Qatar 5 calciatori. Lozano, Anguissa, Zielinski, Olivera e Kim. La Juve più del doppio, 11 per l’esattezza, tra cui un Di Maria apparentemente ristabilito. L’Inter manda Lukaku che alla pinetina non si è praticamente ancora visto. Il Milan 7.

Numeri o casi?

Senza aver alcun metro di giudizio e paragone per il campionato italiano, si tenta una impresa. Far una proiezione delle prestazioni e delle condizioni al rientro.

Oltre a Lukaku, l’Inter che ospiterà il Napoli a san Siro, il 4 Gennaio, invia in Qatar, Brozovic, Lautaro Martinez, Correa, De Vrij e Dumfries oltre il portiere Onana.

Tutti dovrebbero essere titolari. Tutti potrebbero giocarle tutte, alcuni potrebbero tornare addirittura con la coppa del mondo.

È un vantaggio il mondiale?

È un peso?

Quanto graverà sui calciatori?

Tutto meravigliosamente sconosciuto e da scoprire.

