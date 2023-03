Napoli-Eintracht Francoforte: Ecco dove seguire il match in tv e streaming!

La partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht si gioca mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: calcio d’inizio alle ore 21:00.

Napoli-Eintracht Francoforte: dove seguire il match in tv e streaming

Appuntamento con la storia per il Napoli. Azzurri mai ai quarti della Champions League e che contro l’Eintracht Francoforte, nel ritorno degli ottavi di finale, hanno la possibilità di apporre un ulteriore tassello su una stagione fin qui strepitosa.

Napoli-Eintracht sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video: per vedere la partita in tv occorrerà scaricare l’app di Prime Video su una smart tv compatibile o su una console PlayStation e XBox, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Per vedere il ritorno degli ottavi di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video e cliccare sulla finestra della partita.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati