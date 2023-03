Ceferin: Decisione sbagliata!

Duro attacco del Presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, sul divieto per i tifosi dell’ Eintracht Francoforte, ad assistere alla partita di Champions League, contro il Napoli:

“Ci uniamo alle azioni legali dei tedeschi, una situazione intollerabile, una decisione sbagliata”

Queste le parole del massimo dirigente continentale, mentre nella città di Napoli, sono comunque arrivati 700 tifosi tedeschi, tra cui si sono infiltrati anche quelli dell’ Atalanta. Massima allerta per le strade di Napoli, dove i tifosi dell’Eintracht stanno sfilando in corteo, tra la preoccupazione delle forze dell’ordine.

Il Presidente dell’UEFA però, non condivide la scelta presa dal governo italiano, minacciando di non permettere più tali accadimenti:

“Dobbiamo dire che se si presenteranno situazioni del genere, la gara non si giocherà più nella sede designata. Dobbiamo cambiare le regole. È inaccettabile che le autorità italiane, decidano semplicemente per il divieto ai tifosi”

Nessuna considerazione da parte di Ceferin, sui precedenti dei supporters dell’Eintracht. Nella partita di andata, la polizia aveva denunciato diversi incidenti, con degli arresti. A settembre in occasione della partita di Champions, contro il Marsiglia, scoppiarono incidenti tra le due tifoserie, con lancio di fumogeni tra le tribune, in cui un tifoso tedesco, rimase gravemente ferito. Nella gara di Champions League, tra Porto e Inter, i tifosi nerazzurri invece sono stati costretti in spazi strettissimi, senza grandi possibilità di movimento. Anche in questo caso, la situazione doveva essere gestita in modo diverso, ma su questo l’UEFA non si è pronunciata.

Il settore ospiti del Maradona resterà vuoto, anche se l’intenzione della tifoseria tedesca è quella, di raggiungere comunque lo stadio di Fuorigrotta. Nella notte c’è stata qualche avvisaglia, nei pressi dell’Hotel dove alloggiano i sostenitori dell’Eintracht. Preso d’assalto il pullman tedesco, con lancio di razzi e bottiglie, fortunatamente senza feriti. La polizia campana, attualmente ha completamente bloccato il lungomare, mentre i tifosi tedeschi sono bloccati negli hotel.

Le parole di Ceferin non hanno aiutato certamente a distendere gli animi, anzi è più sembrata benzina gettata sul fuoco.

C’è da chiedersi piuttosto, perché l’UEFA non ha preso nessuna decisione in merito, lasciando al ministero italiano, la patata bollente. E soprattutto perché Ceferin, rilasci queste dichiarazioni ad una TV tedesca, un giorno prima della partita.

Tutto molto approssimativo, mentre per le strade di Napoli, si pagano le conseguenze di questo lassismo, a poche ore dall’inizio del match.

La speranza ovviamente, che si arrivi presto al fischio d’inizio, che dopo la partita si parli solo di calcio e nient’altro

