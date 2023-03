Marolda: “La partita contro l’Atalanta era insidiosa. Su Osimhen…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciccio Marolda. Il giornalista ha parlato della vittoria del Napoli contro l’Atalanta e della reazione di Osimhen.

Sulla vittoria contro l’Atalanta “La partita contro l’Atalanta era piena di insidie. La trappola maggiore era quella di non riuscire a rifarsi subito dopo la sconfitta contro la Lazio che avrebbe creato un po’ di appannamento soprattutto nell’ambiente ma come successo contro l’Inter la squadra ha reagito. Il primo tempo non è stato esaltante, ma nel secondo tempo gli azzurri l’hanno risolta giocando bene”.

Su Osimhen “Osimhen quando si arrabbia mi ricorda quello di inizio stagione che quando non riesce si arrabbia. Deve recuperare un po’ di tranquillità perché sta facendo benissimo. Mi sta pure bene che si arrabbi quando esce o non segna, ma non deve diventare un’abitudine”.

