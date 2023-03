Manfredi: “Napoli-Eintracht? Sono preoccupato. Sulla festa scudetto…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gaetano Manfredi. Il sindaco di Napoli ha parlato della possibile festa scudetto che sta organizzando con Aurelio De Laurentiis. Inoltre ha mostrato la sua preoccupazione per l’arrivo a Napoli dei tifosi dell’Eintracht.

Sulla festa scudetto: “Stiamo ragionando insieme al calcio Napoli, al Prefetto e al Questore per essere pronti e regalare una grande festa in città, ma che sia fatto in sicurezza. Sarà un evento che sicuramente sarà bellissimo ed emozionante, ma ci preoccupa”.

Sul luogo della festa:“Non abbiamo ancora deciso bene dove ci sarà l’evento. Posso dire che vorremmo fare più eventi in città in modo tale da dare l’opportunità di una partecipazione più vasta e diffusa. Il fulcro sarà a Piazza Plebiscito che è il simbolo della nostra città, ma vogliamo svilupparla su più zone”.

Sugli artisti presenti:“De Laurentiis ci tiene molto anche all’aspetto internazionale, quindi anche per lo spettacolo. Però logicamente gli artisti napoletani saranno più presenti, perché bisognerà esaltare il talento del territorio. Va bene l’internazionalità, ma sarà la festa dei napoletani”.

Su Napoli-Eintracht:“Mi auguro che ci sia grande civiltà in primo luogo dai napoletani, ma anche dai tedeschi. Io ho parlato delle mie preoccupazione, non tanto per quello che succederà nello stadio, ma per quello che può succedere in città. Sono in contatto con il prefetto, perché non voglio che venga vandalizza la nostra città, e soprattutto che possano essere messi in pericolo i cittadini. Io farò tutto il possibile per salvaguardare la città. Faccio un appello però ai napoletani. Dimostrate la grande civiltà di questo popolo nonostante vogliano raccontarlo in altro modo, mostrando la bellezza del calcio che non è fatto di violenza”.

Sulla Nazionale a Napoli: “Sono molto felice che la Nazionale torni a giocare a Napoli. Ringrazio il presidente Gravina di aver scelto Napoli dopo 10 anni, ci tenevamo molto a questo evento, anche perché qui c’è una grande fetta di tifo. Poi sta iniziando un percorso con l’Italia che si è candidata per gli Europei e Napoli in lizza tra le sedi per la manifestazione, quindi siano contenti di questa partita che dimostra ancora una volta come la città di Napoli si stia riprendendo il centro”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati