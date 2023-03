Vigliotti: “Contro l’Eintracht mi aspetto due cambi. Su Kvaratskhelia…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gianluca Vigliotti.

Il giornalista ha parlato di Kvaratskhelia che è al centro di vari paragoni in questi giorni. Inoltre ha ipotizzato le possibili scelte di Spalletti per Napoli-Entracht.

Su Kvaratskhelia “Il gol di Kvaratskhelia è stato un gol alla Maradona. Ma non parliamo della maglia numero 10, anche perché non far diventare il numero 77 speciale. Non parliamo del numero di maglia, ma di ciò che sto ragazzo sta facendo sul campo. Kvaratskhelia sta facendo innamorare del calcio”.

Sulle scelte contro l’Eintracht “Se Lozano sta bene per me gioca titolare, poi magari fare il cambio con Politano. Penso inoltre che Mario Rui riprenderà il suo posto. Nel caso in cui Kim non riesca a giocare Juan Jesus sarà titolare e con Rrahmani forma una coppia affidabile”.

