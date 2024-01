LIVE – Napoli-Fiorentina 3-0 (Simeone 22’, Zerbin 83’): DOPPIETTA DI ZERBIN!

Il Napoli dopo la vittoria contro la Salernitana si giocherà a Riyadh il primo trofeo stagionale. Per gli azzurri la Supercoppa italiana può essere un obiettivo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e le difficoltà in campionato per lo scudetto bis.

90′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

87′ – GOOOOOL PER IL NAPOLIIIII! DOPPIETTA DI ALESSIO IL FUTBOL ZERBIN! Zerbin rientra in campo, scippa il pallone a Duncan e si invola a gran veloctà verso la porta, poi con un destro preciso infila Terracciano.

84′ – GOL GOL GOL GOL! HA SEGNATO IL NAPOLI! CON IL NUMERO 23 ALESSIO ZERBIN! Corner di Zielinski sul primo palo, spiazzata di Di Lorenzo e sul secondo palo è pronto Zerbin a ribadire in rete. Nel tentativo di segnare Zerbin ha sbattuto la testa sul palo: ora uscirà momentaneamente per le dovute cure.

81′ – Emergenza totale in casa Napoli: problemi fisici anche per Mazzocchi. Mazzarri inserisce Zerbin.

80′ – In questo secondo tempo solo un tiro (fuori) per il Napoli. Possesso palla 35% a 65% a favore della Fiorentina.

77′ – Napoli tutto rintanato nella propria metà campo. Con l’uscita di Cajuste la situazione peggiora perdendo centrimentri e muscoli. Squadra ancora più bassa.

75′ – Problemi per Cajuste costretto al cambio. Entra al suo posto Gaetano.

72′ – Mazzarri opta per un triplo cambio: entrano Lindstrom, Zielinski e Ostigard, al posto di Politano, Kvaratskhelia e Juan Jesus.

70′ – Adesso la Fiorentina amministra, Napoli un po’ schiacciato. Mazzarri prepara un paio di mosse dalla panchina.

68′ – Terzo cambio nella Fiorentina: entra Parisi al posto dell’ ammonito Biraghi

65′ – BRIVIDO PER IL NAPOLI! Biraghi imbuca bene per Sottil, che mette in mezzo trovando la deviazione di Rrahmani. Gollini salva evitando che il pallone entri nella propria porta.

61′ – CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Grande azione corale che apre un varco nella difesa della Fiorentina: si buttano dentro Politano e Mazzocchi ma Kvaratskhelia è impreciso nell’ultimo tocco. Si disperano gli azzurri.

59′ – Rimessa profondissima di Kayode, ribattuta, al limite raccoglie Arthur che conclude forte ma fuori dallo specchio della rete.

56′ – Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Nzola è Sottil per Ikoné e Brekalo. Italiano si schiera quindi con due punte.

55′ – Napoli compatto che in fase di non possesso si schiera di fatto con una linea difensiva a 5, cercando sempre il contropiede con i lanci lunghi all’indirizzo di Simeone.

51′ – Ottimo dai e vai sull’out di destra tra Kvaratskhelia e Politano, che va al cross ma è fuori misura. Mario Rui raccoglie il pallone e rimette in mezzo trovando Cajuste al limite dell’area: il tiro dello svedese termina alto sopra la traversa.

50′ – Ammonito Biraghi, per un intervento falloso ai danni di Mazzocchi.

49′ – CI PROVA BELTRAN! Tiro di Arthur ribattuto, sulla respinta si avventa Beltran che calcia rasoterra ma debole: blocca Gollini.

47′ – Cross insidioso di Biraghi dalla sinistra, riesce a liberare il Napoli.

46′ – Nessun cambio nell’intervallo: in campo gli stessi 22 del primo tempo.

21.04 – Comincia la ripresa!

20.47 – Finisce il primo tempo!

44′ – IKONE’ SBAGLIA! È proprio il francese a presentarsi dagli 11 metri, prende la rincorsa e calcia malissimo col piattone sopra la traversa. Ancora 1-0.

43′ – Calcio di rigore per la Fiorentina. Ikoné aggancia alla perfezione un lancio e punta Mario Rui. Il portoghese lo sgambetta e l’arbitro non ha dubbi. È calcio di rigore.

41′ – Bonaventura prova a pescare il jolly dai 30 metri: tiro fuori misura.

40′ – La Fiorentina aveva abbozzato una reazione dopo il gol del Napoli, trovando anche la rete del pareggio poi annullata. Dopodiché i viola non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, gli azzurri dal canto loro si difendono ordinatamente.

36′ – Azione a memoria del Napoli con Politano che cerca il suo classico lancio di prima da centrocampo. Il suggerimento è preciso sulla corsa di Simeone, ma l’argentino era in offside.

31′ – Ancora una volta gran lavoro di rifinitura di Simeone che crea lo spazio e serve Cajuste. Lo svedese ha tanto campo davanti ma affretta un passaggio impreciso.

28′ – La Fiorentina aveva trovato il gol del pareggio, ma è stato annullato per fuorigioco. Dopo un colpo di testa di Martinez Quarta respinto da Gollini, Bonaventura aveva servito Beltran per il tap-in. C’era però offside di Bonaventura.

25′ – Azzurri meritatamente in vantaggio. La Fiorentina ha costruito poco in questo avvio di gara, il Napoli, invece, era già stato pericoloso in un paio di uscite.

22′ – GOL DEL NAPOLI! HA SEGNATO SIMEONE! Gran giocata di Kvaratskhelia che con la punta fa passare la palla in mezzo a due, servendo l’inserimento di Juan Jesus. Il brasiliano è bravissimo a trovare in area Simeone, che col destro controlla e incrocia infilando Terracciano.

19′ – Uscita dal basso perfetta del Napoli, che grazie al lavoro spalle alla porta di Simeone rompe la prima linea di pressione e libera una prateria per Lobotka. Lo slovacco poi verticalizza per Cajuste, ma il gioco si ferma per offside dello svedese.

17′ – Gara ancora bloccata: le due squadre lottano a centrocampo senza riuscire a trovare varchi.

13′ – Cross dalla destra di Di Lorenzo che trova Simeone in area: il Cholito prova la girata ma la palla finisce fuori. Non era facile da lì, era molto defilato.

9′ – OCCASIONE NAPOLI! Break sulla destra del solito Politano, che punta Biraghi rientra sul mancino e chiama Terracciano a un grande intervento.

8′ – Schema pericolosissimo della Fiorentina che da punizione trova Ikoné da solo in area: si immola addirittura Simeone che devia il tiro in corner.

7′ – Fase di studio del match: si affrontano due squadre che fanno del possesso palla la propria caratteristica principale.

3′ – Schema degli azzurri da calcio d’angolo: servito Kvaratskhelia al limite delll’area che però calcia smorzando troppo il pallone.

2′ – Brekalo sbaglia l’appoggio per Biraghi, Lobotka ne approfitta e lancia Politano. L’esterno del Napoli guadagna corner.

20.00 – INIZIA IL MATCH!

19.55 – Squadre in campo.

Tutto pronto per la sfida di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina, sale l’attesa e sono state diramate anche le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

19.48 – C’è un cambio dell’ultim’ora nella panchina della Fiorentina per il match col Napoli, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. La società viola comunica infatti la sostituzione di Tommaso Vannucchi, giovane portiere, con Nico Gonzalez. L’argentino, inizialmente escluso dalla distinta, sederà in panchina. Viceversa, il portiere passerà in tribuna.

19.29 – Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Supercoppa contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Mediaset: “Mazzarri ha lavorato a questo sistema di gioco negli ultimi giorni, è uno schieramento che prediligeva anche in passato. C’è stata anche l’esigenza perché abbiamo avuto qualche defezione a centrocampo ed era più semplice con un assetto che prevedesse due mediani”.

