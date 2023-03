Galderisi: “Napoli squadra più in forma e dal lato giusto del tabellone”

Giuseppe Galderisi è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte:

“Il calcio degli anni 80-90 era un calcio più vicino alla gente, è cambiato tutto in questi anni anche dal punto di vista del tifo. Le scene che si sono viste a Napoli mi hanno amareggiato, tutti sapevano e nessuno ha messo una pezza, ci vorrebbero regole più severe e maggiore attenzione.

Il Napoli? Tecnicamente potrebbe anche fermarsi in campionato per un mese, concentrarsi sulla Champions league e nessuna squadra gli darebbe fastidio. Ovviamente gli azzurri continueranno a macinare gioco e punti perché la mentalità che Spalletti gli ha dato è fantastica.

La Champions è complicata ma i sorteggi sono stati positivi per le italiane, le altre forti sono dall’altro lato del tabellone, il Napoli è la squadra più in forma ed è anche dal lato giusto. Il calcio italiano comunque non è messo così male: abbiamo sei squadre su sette nei quarti di finale delle coppe, il nostro non è un campionato mediocre. Il Napoli sta facendo qualcosa di incredibile, le altre hanno discontinuità ma bisogna applaudire la squadra di Spalletti per il gioco che esprime, per la maniera di andare in gol. Incrocio le dita anche per la Champions League, può davvero fare grandissime cose”.

