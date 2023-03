Donadoni: Napoli favorito contro il Milan

Donadoni: Napoli favorito con il Milan!

Ha rilasciato un’intervista nella trasmissione Apericalcio, l’ex allenatore del Napoli, con passato rossonero. Parlando delle sue ex squadre che si affronteranno in Champions, ma anche del suo rapporto con De Laurentiis ai tempi di Napoli:

“In passato dissi che De Laurentiis non capiva di calcio, ma ora le cose sono cambiate. Ha lavorato bene, ha capito tante cose, quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che sinora ha ottenuto. Non si tratta di parlare di favole o sogni, ma di una solida realtà”

Per il campionato l’ex CT della Nazionale, non ha dubbi, ma anche in Europa lascia margini di speranza:

“In serie A non c’è storia, lo scudetto è lì a portata di mano, ma questa squadra ha possibilità di far bene anche in Europa. Questo è un obiettivo che devono porsi e cercare di raggiungere”

La sfida ai quarti sarà contro la sua ex squadra di Milano, Donadoni fa il suo pronostico:

“Vedo gli azzurri in vantaggio sui rossoneri, per il ruolino di marcia che hanno e per uno spirito di gruppo, che sembra veramente unico”

Un pensiero non poteva mancare sul suo Milan, che dopo aver vinto il campionato lo scorso anno, non sta ripagando le aspettative, almeno in Italia:

“La compagine rossonera sta deludendo, sta mancando la continuità, ma credo sia riduttivo, dare la colpa solo al mercato estivo. I motivi sono diversi, De Ketelaere va aspettato, così come è stato fatto per Tonali. Il Milan ha puntato su di lui perché ha visto delle qualità, ha faticato quest’anno ma spero possa dimostrare il suo valore. Leao manca di tranquillità”

Bruno Longhi gli chiede di Kvaratskhelia, rivelazione del campionato, spesso paragonato proprio a Roberto Donadoni:

“Non so se mi assomiglia o meno, di certo è stata una grande scoperta, da parte dei dirigenti napoletani. Oltre alla tecnica, si vede che ha tanta voglia di emergere e dimostrare il suo valore, è unico”

Inevitabile parlare di Nazionale, dei suoi esordienti alla vigilia di una sfida storica, come quella contro l’Inghilterra:

“Fa bene Mancini a perseguire il suo progetto, reclutando tutte le risorse possibili. È un momento difficile per i giovani italiani, se si hanno giocatori come Pafundi e Retegui, con potenzialità è giusto che vadano provati”

Rifiuto’ la panchina azzurra per il dopo Ventura, una scelta che oggi non rifarebbe. Attualmente pratica il Golf ma vuole tornare ad allenare, fare il suo mestiere.

