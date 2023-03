Cucchi: “Felice del ritorno della Nazionale a Napoli. Meret portiere di valore”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Riccardo Cucchi. Il noto giornalista ha parlato della Nazionale che torna a giocare a Napoli in un momento in cui la squadra di Spalletti sta vivendo una stagione da sogno. Inoltre ha commentato le prestazioni di Meret.

“Napoli è il fulcro della Serie A. Voglio sperare che lo diventi anche per il calcio europeo, lo è già in parte, però. Bello che la Nazionale ritorni in uno stadio come il Maradona in questo momento, con la gente che sa dare il giusto calore all’azzurro. La Nazionale si è fatta di nuovo amare in occasione dell’Europeo che ha vinto perché è stata la più brava, non la più forte. Poi la delusione per il mancato accesso al Mondiale ha allontanato nuovamente i tifosi. Ora bisogna ritrovare entusiasmo e Napoli è il luogo giusto dove ricominciare a costruire qualcosa di bello”.

“Spero che chi criticava Meret abbia capito il valore di questo ragazzo. Un portiere di valore assoluto che ha ritrovato fiducia. Poi il suo far bene in questa stagione è merito anche della difesa del Napoli che non fa passare nessuno. Giustamente se un portiere viene preso a pallonate è più difficile mantenere la porta inviolata”.

“Io sinceramente preferivo evitare il derby italiano. È vero che dà la sicurezza di un’ italiana in semifinale, però sarebbe stato bello che avessero incontrate squadre straniere per poi incontrarsi più tardi. Io ricordo la famosa finale di Manchester tra Juventus e Milan ed è una soddisfazione per il calcio italiano. Il clima casalingo certo può aiutare, però comunque le partite di Champions sono diverse. Spalletti ha ragione a mantenere alta la concentrazione. È vero che il Napoli conosce bene il Milan, ma anche i rossoneri conoscono bene gli azzurri”.

