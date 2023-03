Damiani: “Osimhen può restare a Napoli un altro anno. Vi spiego le caratteristiche dei possibili sostituti”

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il procuratore italiano ha parlato del futuro di Osimhen, nel mirino dei top club europei e dei possibili sostituti dell’attaccante.

Valutazioni su Jonathan David

“Calciatore forte, veloce, un goleador. Si tratta di un ragazzo interessante. In Francia il calcio è più libero, ma ha tante qualità. Fare paragoni con Osimhen è impossibile, ma è un attaccante di movimento, molto mobile. Giocatore molto interessante“.

Su Djalo del Lilla:

“Aveva fatto poco al Milan, ma è cresciuto. Diventato calciatore importante, ma non è forse ancora fortissimo per giocare titolare. Ha qualità atletiche importante per il calcio moderno.

Sul futuro di Osimhen:

“Non sarebbe un errore restare a Napoli, crescerebbe se dovesse rimanere per un altro anno. È stimato e ben voluto, un altro anno in Italia non gli farebbe male. Gli agenti potrebbero chiedere un inserimento di una clausola un contratto per quanto riguarda il rinnovo. Ma tutto dipenderà dalla volontà del calciatore e dei suoi agenti”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati